В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за ветра и гололедицы

Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице в ночь на понедельник. Информация об этом опубликована на сайте столичного главка МЧС.

В пресс-службе ведомства отметили, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время с сохранением до 10 часов утра 13 января в Москве ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 12-17 метров в секунду. В связи с этим спасатели призвали переждать непогоду в капитальном строении; если же сделать этого не получится, то на улице обходить шаткие конструкции и рекламные щиты и ни в коем случае не укрываться под деревьями.

Спасатели рекомендуют при управлении автотранспортом во время непогоды значительно снизить скорость движения и держать большую дистанцию от впереди идущих автомобилей.

В целях безопасности спасатели также призвали водителей избегать обгонов, опережений и перестроений.