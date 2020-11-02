В Москве камеры начнут штрафовать за непристегнутый ремень

Камеры на московских дорогах в скором времени начнут автоматически выписывать штрафы за непристегнутый ремень. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта.

Данное нарушение правил дорожного движения способны выявлять восемь камер. Штрафовать будут не только за непристегнутый ремень, но и за пользование телефоном за рулем.

Во главе данной системы стоит нейросеть, которая была обучена отличать разговор по телефону от прочих действий. Пока функция была в тестовом режиме, штрафы не выписывали. Но уже в ближайшее время за данное нарушение будут назначены взыскания, сообщают «Известия».



Постановление будет дополнено фотодоказательством. Лицо водителя не будет видно в целях сохранения персональных данных. Оригинал материалов будет находиться в ГИБДД. Во время обжалования водителям предоставят возможность ознакомиться с доказательствами.

Напомним, штраф за непристегнутый ремень составляет тысячу рублей, а за использование телефона за рулем - 1,5 тысячи рублей. Все случаи, которые признают спорными, будут трактоваться в пользу водителя.