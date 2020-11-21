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СМИ назвали имя потенциального главы Госдепа в новой администрации США

Ян Брацкий
06:32 21.11.2020
Среди кандидатов на пост также рассматриваются кандидатуры бывшего посла США в России Уильяма Бернса и экс-советника президента Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс.
СМИ назвали имя потенциального главы Госдепа в новой администрации США
© Фото: globallookpress

Кандидат в президенты США Джо Байден, предварительно избранный на должность главы государства от Демократической партии, определился с кандидатурой будущего госсекретаря.

Согласно источникам в администрации бывшего президента США Барака Обамы, на дынные которых ссылается издание The Hill, им станет Тони Блинкен. На утверждение сената кандидатура чиновника будет представлена на следующей неделе.

«Неясно, кто станет выдвиженцем Байдена, но бывшее официальное лицо администрации (экс-президента Барака) Обамы подтвердило Hill, что Тони Блинкен, дипломат-ветеран и давний союзник Байдена, считается фаворитом на данный пост», - пишет издание.

В качестве альтернативных кандидатов на пост госсекретаря штаб Байдена рассматривает сенаторов Криса Куса и Криса Мерфи, экс-первого замгоссекретаря и посла в России Уильяма Бернса и Сьюзан Райс, ранее занимавшую пост советника Барака Обамы по национальной безопасности.

Выборы президента США состоялись третьего ноября, но имя главы государства не названо до сих пор. Действующий лидер Дональд Трамп называет себя победителем, обвиняя оппонента в подтасовке результатов голосования. В свою очередь, Джо Байден считает победителем президентской гонки себя и приступил к формированию команды. Точку в споре политиков должен поставить суд.

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