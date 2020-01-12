Черная, голая земля: последствия пожаров в Австралии сняли с самолета

Последствия лесных пожаров в Австралии сняли с воздуха. В городе Кадгева в штате Виктория огонь уничтожил дома, участки земли. На кадрах видно, что черная, голая, выжженная земля растянулась на многие километры.

По данным на 12 января, по меньшей мере 27 человек и около полумиллиарда животных погибли с тех в огне.

Пожары в Австралии, не прекращающиеся с сентября, уничтожили почти треть всех животных, которые проживали на северо-восточном побережье континента. Пламя выжгло около пяти миллионов гектаров земли и продолжает распространяться.

Больше всего пострадали коалы - их популяция сократилась на 8 тысяч особей.