Бушевавший двое суток в Приморье циклон покинул регион

Бушевавший в течение двух суток в Приморье циклон ушел из региона. Так, во Владивостоке уже установилась плюсовая температура, с крыш падают сосульки, все тает, передает РИА Новости.

По мосту на остров Русский из-за падения льда с вант перекрыли движение, очередь из автомобилей растянулась почти на 500 метров.

В Приморском крае в ночь на пятницу прошел снег и ледяной дождь, дул сильный ветер. Непогода стала причиной перебоев в подаче воды, тепла и электричества в некоторых районах региона. Также было нарушено автомобильное движение, закрыты паромные переправы, произошли изменения в расписаниях авиарейсов. В регионе действует режим ЧС.

Ранее сообщалось, что личный состав отдельного морского инженерного батальона Тихоокеанского флота помогает ликвидировать на острове Русский последствия мощного циклона. Военные инженеры расчищают дороги, вывозят упавшие деревья, выполняют обколку льда.