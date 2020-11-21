Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Бушевавший двое суток в Приморье циклон покинул регион

Роман Захаров
06:21 21.11.2020
Во Владивостоке уже установилась плюсовая температура.
Бушевавший двое суток в Приморье циклон покинул регион
© Фото: pixabay

Бушевавший в течение двух суток в Приморье циклон ушел из региона. Так, во Владивостоке уже установилась плюсовая температура, с крыш падают сосульки, все тает, передает РИА Новости.

По мосту на остров Русский из-за падения льда с вант перекрыли движение, очередь из автомобилей растянулась почти на 500 метров.

В Приморском крае в ночь на пятницу прошел снег и ледяной дождь, дул сильный ветер. Непогода стала причиной перебоев в подаче воды, тепла и электричества в некоторых районах региона. Также было нарушено автомобильное движение, закрыты паромные переправы, произошли изменения в расписаниях авиарейсов. В регионе действует режим ЧС.

Ранее сообщалось, что личный состав отдельного морского инженерного батальона Тихоокеанского флота помогает ликвидировать на острове Русский последствия мощного циклона. Военные инженеры расчищают дороги, вывозят упавшие деревья, выполняют обколку льда.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
07:24 В стране и мире
Видео
Кибератаки на фоне пандемии: эксперт рассказал, как обезопасить себя от вредоносных рассылок
06:32 В стране и мире
СМИ назвали имя потенциального главы Госдепа в новой администрации США
05:26 В стране и мире
Выше нормы на 20 градусов: в Гидрометцентре объяснили аномальное тепло в азиатской части страны
02:18 В стране и мире
В Госдуму внесли законопроект о «вынужденных безработных»
04:35 В стране и мире
Мост на остров Русский в Приморье зарыли из-за обрушения льдин
Популярное
Популярное
В Москве найдено тело актрисы из сериала «Глухарь»
Видео
Начало драки из-за маски в маршрутке в Ленобласти попало на видео
Найдено революционное средство против рака
Исследователь обнаружил на снимках группы Дятлова «обломки космического аппарата»
Смертоносное оружие: американский журнал оценил мощь российской огнеметной системы ТОС-2
Видео
Бушующая стихия: в Воронежской области горят леса на площади 65 гектаров
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.