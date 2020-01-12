Путин посоветовал Асаду пригласить Трампа в Дамаск

Во время посещения Дамаска Владимир Путин предложил своему сирийскому коллеге Башару Асаду пригласить в гости американского президента Дональда Трампа. Российский лидер заявил, что готов передать приглашение главе Белого дома.

Соответствующие кадры были продемонстрированы в эфире телеканала «Россия-1».

На неделе Путин посетил Сирию. Во время поездки он встретился с лидером Сирии, речь зашла о пути, проделанном апостолом Павлом пути к Дамаску, Асад пошутил, что «если Трамп приедет по этой дороге, с ним тоже станет все нормально». В ответ на это Путин предложил пригласить Трампа в столицу Сирии, отметив, что тот «справится».

«Пригласите его, он приедет», - приводит слова Путина РИА Новости.

Асад заявил о готовности, на что президент России ответил сирийскому лидеру: «Я ему передам».

Во время визита Путина в Сирию главы государств заслушали доклады военных о положении дел в разных регионах государства. Позднее прошли двусторонние переговоры. После этого президенты осмотрели Омейядскую мечеть. Позже кортеж Путина переехал к православной церкви Святой Девы Марии, где президент России встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х.