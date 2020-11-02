Путин потребовал объяснить задержку программы по созданию сверхтяжелой ракеты

Роскосмос пока не выполнил поручение по созданию сверхтяжелой ракеты. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

На совещании по финансированию и развитию космической отрасли 2 ноября он потребовал от госкорпорации разъяснений по поводу задержки этой программы, наряду с программами создания космической группировки в рамках проекта «Сфера» и развития системы ГЛОНАСС.

«Как я вижу, указанные программы до настоящего времени не утверждены. Прошу доложить, в чем причина такой задержки, когда будет окончательно завершено их формирование», - сказал Путин.

Указ главы государства о создании сверхтяжелой ракеты был подписан в начале 2018 года. Позже она получила название «Енисей».

Ракета-носитель «Енисей» для полетов к Луне и Марсу станет первой сверхтяжелой российской ракетой после распада СССР. Она будет значительно дешевле американской SLS. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что летные испытания «Енисея» намечены на 2028 год.