Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин потребовал объяснить задержку программы по созданию сверхтяжелой ракеты

Анна Касаткина
16:20 02.11.2020
Указ главы государства о создании сверхтяжелой ракеты был подписан в начале 2018 года.
Путин потребовал объяснить задержку программы по созданию сверхтяжелой ракеты
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Роскосмос пока не выполнил поручение по созданию сверхтяжелой ракеты. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

На совещании по финансированию и развитию космической отрасли 2 ноября он потребовал от госкорпорации разъяснений по поводу задержки этой программы, наряду с программами создания космической группировки в рамках проекта «Сфера» и развития системы ГЛОНАСС.

«Как я вижу, указанные программы до настоящего времени не утверждены. Прошу доложить, в чем причина такой задержки, когда будет окончательно завершено их формирование», - сказал Путин.

Указ главы государства о создании сверхтяжелой ракеты был подписан в начале 2018 года. Позже она получила название «Енисей».

Ракета-носитель «Енисей» для полетов к Луне и Марсу станет первой сверхтяжелой российской ракетой после распада СССР. Она будет значительно дешевле американской SLS. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что летные испытания «Енисея» намечены на 2028 год.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:45 В стране и мире
Видео
Колонны пожарных машин: видео с места возгорания на складе газовых баллонов в Москве
16:13 В стране и мире
В Минцифры рассказали о возможном появлении цифровых двойников документов в РФ
15:25 В стране и мире
Видео
Столб огня: в Москве на складе газовых баллонов произошел пожар
14:45 В стране и мире
Видео
В Свердловской области полыхает ангар с пластиком и картоном: видео
14:39 Эксклюзив
Видео
Соседка раскрыла подробности спасения сожительницы убитого в Подмосковье бизнесмена
Популярное
Популярное
Ученые обнаружили новое смертельное заболевание
«Машины апокалипсиса»: западные СМИ сравнили «самолеты Судного дня» России и США
СМИ выяснили, куда пропал Андрей Губин
В ХМАО подросток застрял в турбине самолета
Огромное чудовище: рыбаки на Сахалине выловили необычную акулу-людоеда
Видео
Погружение в воду бронированной амфибии «Стрела» впервые показали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.