В Минцифры рассказали о возможном появлении цифровых двойников документов в РФ

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что цифровые двойники документов, которые россияне смогут использовать в качестве дубликата оригиналов, могут появиться уже в 2021 году.

«Цифровые двойники основных документов личного хранения будут у вас в мобильном приложении, и вы сможете их использовать взамен бумажных документов», - подчеркнул он в ходе заседания Комитета Совета Федерации по экономической политике.

По его словам, во время пандемии COVID-19 данная схема была апробирована при помощи цифровых пропусков. Шадаев подчеркнул, что эти цифровые пропуска, которые проверяло МВД, и были технологией отработки решения ведомства.

«Ее можно запустить, и, в общем, не обязательно иметь справку о том, что ты можешь выйти из дома, в бумажном виде, ты в электронном виде QR-код показываешь, в онлайне идет проверка, и все хорошо», - отметил глава Минцифры, передает ТАСС.

По его словам, это же можно сделать с водительскими удостоверениями по СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства) и по всем другим документам. Шадаев выразил надежду на запуск проекта уже в 2021 году.