Юрист рассказала, как посторонние могут получить сведения о недвижимости человека

Посторонние лица могут получить сведения о недвижимости в собственности у человека через специальные организации. Об этом рассказала юрист агентства недвижимости Homeapp Нино Гулбани.

По ее словам, расширенную выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) непосредственно в Росреестре или МФЦ невозможно получить никому, кроме собственника. Однако существуют специализированные организации, которые при наличии паспортных данных могут выдать информацию о собственности человека.

«Если вы хотите узнать, кто интересовался вашей недвижимостью, можете сделать запрос в МФЦ или через портал госуслуг на получение справки о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества за определенный период», – сказала Гулбани.

В разговоре с «РИА Недвижимость» она уточнила, что особо беспокоиться по этому поводу не стоит, так как выписка из ЕГРН носит информативный характер и внести в такие данные изменения без правообладателя достаточно сложно.