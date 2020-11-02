Путин назвал приоритеты в космической отрасли РФ

Президент России Владимир Путин назвал приоритетами в космической отрасли РФ увеличение орбитальной группировки, создание перспективной линейки ракетных комплексов, увеличение доли инновационной космической техники. Об этом он сообщил на совещании по финансированию и развитию космической отрасли.

Глава государства потребовал доложить о причинах задержки сроков утверждения программ создания сверхтяжелой ракеты-носителя, формирования космической группировки в рамках проекта «Сфера» и дальнейшего развития системы ГЛОНАСС.

«Указанные программы на настоящее время не утверждены. И прошу доложить сегодня, в чем причина такой задержки, когда будет окончательно завершено их формирование», - сказал президент.

Путин призвал выполнить эту работу в ближайшее время, в том числе оперативно определиться с объемами бюджетных ассигнований.