Посольство РФ запросило данные о пострадавших при стрельбе в Висконсине

Посольство РФ в США выясняет, есть ли граждане России среди пострадавших при стрельбе в торговом центре в штате Висконсин.

«Посольство в США запросило в госдепартаменте информацию о наличии россиян среди пострадавших в результате стрельбы в торговом центре «Мэйфейер», штат Висконсин», - сказано в заявлении диппредставительства, опубликованном в Twitter.

Напомним, ранее полиция города Уоуатоса сообщила, что восемь человек пострадали в результате стрельбы в торговом центре в Висконсине. При этом сам подозреваемый скрылся в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось, что неизвестный с холодным оружием атаковал толпу в немецком Оберхаузене. Нескольких пострадавших с тяжелыми ранениями доставили в госпиталь.

