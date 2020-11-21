Посольство РФ запросило данные о пострадавших при стрельбе в Висконсине
В результате происшествия в торговом центре пострадали восемь человек.
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Посольство РФ в США выясняет, есть ли граждане России среди пострадавших при стрельбе в торговом центре в штате Висконсин.
«Посольство в США запросило в госдепартаменте информацию о наличии россиян среди пострадавших в результате стрельбы в торговом центре «Мэйфейер», штат Висконсин», - сказано в заявлении диппредставительства, опубликованном в Twitter.
Напомним, ранее полиция города Уоуатоса сообщила, что восемь человек пострадали в результате стрельбы в торговом центре в Висконсине. При этом сам подозреваемый скрылся в неизвестном направлении.
Ранее сообщалось, что неизвестный с холодным оружием атаковал толпу в немецком Оберхаузене. Нескольких пострадавших с тяжелыми ранениями доставили в госпиталь.