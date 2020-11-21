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Выше нормы на 20 градусов: в Гидрометцентре объяснили аномальное тепло в азиатской части страны

Анна Касаткина
05:26 21.11.2020
Причиной аномалии стало редкое погодное явление.
Выше нормы на 20 градусов: в Гидрометцентре объяснили аномальное тепло в азиатской части страны
© Фото: pixabay

Температура воздуха в азиатской части России превышает норму на 16-20 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, это вызвано очень редким явлением – теплые воздушные массы из Атлантики сейчас беспрепятственно проникают на территорию.

Вильфанд отметил, что к середине недели Атлантические воздушные массы будут влиять на погоду по всей стране.

«На европейской территории страны температура будет около и выше нормы. На юге около нормы, а в умеренных широтах - на 2-3 градуса выше нормы», – сказал он.

Ранее Вильфанд объяснил причины участившихся ледяных дождей.

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