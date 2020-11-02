Столп огня: в Москве на складе газовых баллонов произошел пожар

В юге Москвы локализовали пожар в ангаре с газовыми резервуарами. Возгорание сопровождалось взрывами.

Пожар случился на складах по улице Газопровод рядом с Варшавским шоссе. Ему присвоили второй ранг опасности. Отмечается, что на горящем складе могут находиться газовые баллоны объемом 600 кубических метров.

Из-за взрывов пожарные сначала не могли подобраться к возгоранию, однако позже им удалось начать тушение, сообщает «360». В данный момент пожар локализован на площади 30 квадратных метров.