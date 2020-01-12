Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о контрактах на поставки газа через «Турецкий поток».

«Поставки по "Турецкому потоку" полностью покрывают все наши контракты, которые есть с потребителями в Болгарии, Греции и Северной Македонии, и все контракты, поставка которых осуществлялась до сегодняшнего дня трансбалканским коридором», - сказал Миллер в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире канала «Россия 1».

Церемония введения в эксплуатацию газопровода прошла 8 января в Стамбуле. Лидеры России, Турции и Сербии Владимир Путин, Тайип Эрдоган и Александр Вучич, а также премьер-министр Болгарии Бойко Борисов повернули символический вентиль, дав старт «Турецкому потоку».

По словам Путина, это событие является важным для всей Европы, а для России и Турции представляет свидетельство успешного стратегического партнерства.

Сербский президент в свою очередь отметил огромное значение газопровода для страны - это получение газа по «лучшим, чем были до сих пор, ценам», возможность привлечения инвестиций и проведения газа по отводам в отдаленные регионы страны.

Протяженность «Турецкого потока», пролегающего по дну Черного моря, составляет около 1100 километров. Он состоит из двух ниток, по первой газ будет поступать в Турцию, по второй - в Европу.