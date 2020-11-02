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Internet Explorer перестанет открывать «Вконтакте» и другие сайты в ноябре

Анна Назайкина
15:35 02.11.2020
Пользователям будет предложено установить актуальный браузер Edge.
Internet Explorer перестанет открывать «Вконтакте» и другие сайты в ноябре
© Фото: Alexander Pohl, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Браузер Internet Explorer перестанет открывать 1156 сайтов. В их числе находятся YouTube, Facebook, Google, Instagram, «ВКонтакте» и другие социальные сети и почтовые сервисы. Это произойдет 19 ноября.

Вместо главной страницы ресурса браузер будет открывать сайт Microsoft, на котором пользователю будет предложено установить браузер Edge, после чего появится возможность перенести все пароли, закладки, историю посещений и прочие данные. Об этом сообщает ZDNet.

Корпорация Microsoft разрабатывала браузер Enternet Explorer с 1995 по 2015 год. Он входил в комплект операционных систем семейства Windows вплоть до Windows 10. Затем ее сменил Microsoft Edge.

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