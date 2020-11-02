В Роспотребнадзоре назвали страну-лидера по числу завезенных в РФ случаев COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что большинство заболевших коронавирусом россиян, которые вернулись из других стран, прибыли из Турции. По словам главы ведомства, после открытия границы со страной с 1 августа вернулось почти 1,5 миллиона человек.

«В нашем общем мониторинге из общего количества выявленных больше десяти тысяч положительных 90% — это лица, вернувшиеся из Турецкой Республики», — сказала Попова, передает РИА Новости.

По ее мнению, распространение COVID-19 и рост числа заразившихся наблюдается в 33 регионах, в 19 он замедляется. А еще в двух субъектах эпидемиологическая ситуация заметно улучшается.

«Где-то меры были принятые жесткие своевременно, где-то с этим запоздали. У нас субъекты есть, где, по оценкам экспертов, масочный режим соблюдается не более чем половиной населения», - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

По ее мнению, необходимо ужесточить контроль за соблюдением требований. Попова также напомнила, что с начала сентября во многих европейских странах ситуация с COVID-19 заметно ухудшилась. При этом в России с начала осени суточный показатель вырос с 3,8 до 12 на 100 тысяч населения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране ситуация с коронавирусом по прежнему остается напряженной, во всех регионах России активизация эпидемического процесса.