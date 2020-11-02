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В Роспотребнадзоре назвали страну-лидера по числу завезенных в РФ случаев COVID-19

Виктория Ивашечкина
15:19 02.11.2020
По словам главы ведомства, распространение коронавируса и рост числа заразившихся наблюдается в 33 регионах, в 19 он замедляется.
В Роспотребнадзоре назвали страну-лидера по числу завезенных в РФ случаев COVID-19
© Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, XinHua, Globallookpress

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что большинство заболевших коронавирусом россиян, которые вернулись из других стран, прибыли из Турции. По словам главы ведомства, после открытия границы со страной с 1 августа вернулось почти 1,5 миллиона человек.

«В нашем общем мониторинге из общего количества выявленных больше десяти тысяч положительных 90% — это лица, вернувшиеся из Турецкой Республики», — сказала Попова, передает РИА Новости.

По ее мнению, распространение COVID-19 и рост числа заразившихся наблюдается в 33 регионах, в 19 он замедляется. А еще в двух субъектах эпидемиологическая ситуация заметно улучшается.

«Где-то меры были принятые жесткие своевременно, где-то с этим запоздали. У нас субъекты есть, где, по оценкам экспертов, масочный режим соблюдается не более чем половиной населения», - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

По ее мнению, необходимо ужесточить контроль за соблюдением требований. Попова также напомнила, что с начала сентября во многих европейских странах ситуация с COVID-19 заметно ухудшилась. При этом в России с начала осени суточный показатель вырос с 3,8 до 12 на 100 тысяч населения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране ситуация с коронавирусом по прежнему остается напряженной, во всех регионах России активизация эпидемического процесса.

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