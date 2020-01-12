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Дворник рассказал, как нашел модель под окнами квартиры в центре Москвы

Ирина Егорова
15:04 12.01.2020
Ближе к ночи 11 января девушку нашли на асфальте под окнами дома. По предварительной информации, она выпала из окна. По другой версии, модель спрятали в кустах.
Дворник рассказал, как нашел модель под окнами квартиры в центре Москвы
© Фото: k_ksusha, instagram

Появилась еще одна версия инцидента с известной моделью и актрисой Ксенией Пунтус, которую поздно вечером 11 января нашли возле окон квартиры внука Никиты Михалкова Андрея Бакова. Дворник, который обнаружил девушку на улице, считает, что ее выбросили из проезжавшей мимо машины.

Он нашел девушку полураздетую, в одной футболке и джинсах, без носков и обуви, когда обходил территорию. До этого уборщик слышал хрипы и плач.  

«Я работаю дворником по ночам. Наткнулся на молодую девушку около 3.20 11 января», - рассказывает он.

Он уточнил, что девушка не могла внятно объяснить, что с ней произошло, но, как отметил дворник, алкоголем от нее не пахло.

«На вопрос, что с ней случилось, она лишь промычала, что ее зовут Ксения. На выпавшую из окна она не была похожа. Мне показалось, что ее выбросили из машины. А может, она была посетителем ресторана, который находится в этом доме», - передает слова дворника сайт «Московский комсомолец».

21-летняя модель и актриса Ксения Пунтус, по предварительной информации, выпала из окна квартиры Андрея Бакова с третьего этажа. Сам Баков заявил, что вернулся с вечеринки пьяным и ничего не знает об инциденте. Дворник, нашедший девушку с переломами ребер и ног, вызвал ей скорую. Сейчас модель находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Коллега Ксении Алеся Кафельникова отрицает, что модель выпала из окна под действием каких-то веществ, так как «их не употребляет» и считает, что ее «спрятали в кустах».  Мать самой пострадавшей думает, что ее дочь вытолкнули из окна. 

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