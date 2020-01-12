Зеленский: виновники авиакатастрофы с украинским Boeing «не отвертятся»

Президенты Украины и Ирана провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились, что все виновные в катастрофе Boeing в Тегеране будут привлечены к ответственности.

Владимир Зеленский обратился с видеообращением к нации, в котором пообещал, что правительство страны окажет финансовую помощь семьям погибших, и посодействует в получении компенсаций от иранской стороны, а также страховых компаний и авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

«Мы договорились, что никто (из виновных - Ред.) не отвертится», - заявил президент Украины.

Генштаб ВС Ирана в минувшую субботу распространил сообщение, в котором признал, что 8 января самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит по ошибке. Погибли все 176 человек, находившихся на борту.