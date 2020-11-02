Путин оценил эффективность российской медицины во время пандемии

Пандемия показала способность российской медицины к мобилизации. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Он также отметил, что система здравоохранения в России является эффективной.

Ранее глава государства заявил, что говорить о второй волне коронавируса в России пока рано. Он подчеркнул, что необходимо держать руку на пульсе и своевременно реагировать на происходящие события.

В России за прошедшие сутки выявили 18 257 новых случаев инфицирования COVID-19. Больше всего заражений зарегистрировали в Москве (4796), Санкт-Петербурге (923) и Московской области (556).