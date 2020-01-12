Детский сад для акул: завораживающие кадры с коптера из Новой Зеландии

Коптер запечатлел удивительные кадры с сотнями акул недалеко от популярного пляжа в Новой Зеландии.

Наблюдение за акулами было установлено на мелководье на острове Большой Барьер в заливе Хаураки в 90 километрах от побережья Окленда.

Видео появилось в социальных сетях и тут же набрало множество просмотров и восторженных комментариев.

«Это так круто, невероятно, удивительно и немного страшно, их так много», - написал один из пользователей.

Еще один комментатор рассказал, что в это время года данный район является одним из самых больших горячих точек Новой Зеландии для детенышей акул-молотов, сообщает Daily Mail.