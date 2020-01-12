Россияне застряли в аэропорту Дубая из-за сильных ливней

Сотни туристов, среди которых есть и россияне, не могут улететь из Дубая. Из-за проливных дождей затопило аэропорт. Пассажиры, которые вынуждены сидеть в зале ожидания, жалуются, что здание тоже заливает.

«Мы в шоке, потому что Дубай - современный строящийся город, здесь новые технологии, но чтобы были такие проблемы со стоками из-за дождя... Причем вчера шел дождь не постоянно, местами и в разных районах города, это не три дня потокового дождя. В аэропорту течет с крыши», - рассказала «Звезде» очевидец.

По взлетно-посадочной полосе текут потоки воды, самолеты стоят в глубоких лужах. Рейсы задерживают и отменяют. Добраться до воздушной гавани тоже непросто, потому что на дорогах потоп.

Местным жителям рекомендуют без надобности не выходить из дома и не выезжать на автомобилях. Мощный ливень продолжается вторые сутки. Для аравийской пустыни это большая редкость.