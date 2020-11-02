Путин объяснил, как стать лидером в XXI веке

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что для лидерства в XXI веке надо создавать возможности для раскрытия природного дара. При этом он, как уверен глава государства, есть в каждом человеке.

«Чтобы быть лидерами в бурном, сложном XXI веке, надо создавать лучшие возможности для самореализации человека, раскрыть талант, который в каждом человеке», - подчеркнул Путин на финале Всероссийского конкурса «Большая перемена», передает РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о своем переизбрании на пост президента России, отметив, что понимает, что его пребывание в этой должности закончится. На площадке дискуссионного клуба «Валдай» политику напомнили его же слова о том, что решение выдвинуть свою кандидатуру в качестве президента после 2024 года будет гарантией против интриг и поисков возможного преемника.