В Свердловской области полыхает ангар с пластиком и картоном: видео

В Свердловской области в городском округе Первоуральск произошло возгорание ангара, в котором хранились пластик и картон. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

По предварительной информации, общая площадь возгорания составляет около четырех тысяч квадратных метров. Ангар расположен на производственной площадке.

В ангаре кроме пластиковой тары хранились бумага и картон. Из-за большой загрузки склада огонь быстро распространяется по площади. На месте происшествия работают 36 человек и 12 единиц техники. Идет наращивание группировки.