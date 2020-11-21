В Ивановской области загорелся старейший льнокомбинат
Пострадавших, по предварительным данным, нет.
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Пожар произошел на Новописцовском льнокомбинате в Ивановской области. Площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров.
Сообщение о возгорании на предприятии в Вичугском районе поступило в МЧС в 00:39.
«Пострадавших, по предварительным данным, нет», – сказал собеседник ТАСС в ведомстве.
Новописцовский льнокомбинат основан в 1869 году, является старейшим текстильным предприятием региона. Специализируется на производстве и отделке хлопчатобумажных тканей - бязи, поплина, вафельного полотна.