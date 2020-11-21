В стране и мире В Ивановской области загорелся старейший льнокомбинат Анна Касаткина Пострадавших, по предварительным данным, нет. © Фото: Zamir Usmanov, Russian Look, Globallookpress Пожар произошел на Новописцовском льнокомбинате в Ивановской области. Площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Сообщение о возгорании на предприятии в Вичугском районе поступило в МЧС в 00:39. «Пострадавших, по предварительным данным, нет», – сказал собеседник ТАСС в ведомстве. Новописцовский льнокомбинат основан в 1869 году, является старейшим текстильным предприятием региона. Специализируется на производстве и отделке хлопчатобумажных тканей - бязи, поплина, вафельного полотна. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика