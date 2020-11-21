Мост на остров Русский в Приморье зарыли из-за обрушения льдин

Во Владивостоке на неопределенный срок перекрыли движение на мосту на остров Русский. Причиной стало падение льдин с вант, сообщили в местной администрации.

«Информацию о перекрытии движения по Русскому мосту мостовики подтверждают. Сделано в целях безопасности, так как падают большие куски льда с вант», – сказал представитель мэрии.

Движение закрыто в обе стороны, сообщает РИА Новости.

В Приморье в ночь с четверга прошел снег и ледяной дождь, поднялся сильный ветер. У многих жителей региона по причине непогоды отсутствуют свет, вода и теплоснабжение. В крае нарушено движение по автомобильным дорогам, закрыты паромные переправы, задерживаются авиарейсы. В регионе действует режим ЧС.

Ранее сообщалось, что личный состав отдельного морского инженерного батальона Тихоокеанского флота помогает ликвидировать на острове Русский последствия мощного циклона. Военные инженеры расчищают дороги, вывозят упавшие деревья, выполняют обколку льда.