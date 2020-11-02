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Джонни Депп проиграл дело о клевете против таблоида

Анна Назайкина
14:31 02.11.2020
The Sun писал о том, что актер избивал жену.
Джонни Депп проиграл дело о клевете против таблоида
© Фото: Eric Catarina, Keystone Press Agency, Globallookpress

Американский актер Джонни Депп проиграл судебный спор с таблоидом The Sun, который писал о том, что актер избивал жену Эмбер Херд. В понедельник лондонский суд вынес решение в пользу издания, отметив, что обвинения против Деппа являются правдой. Об этом говорится в обнародованном решении судебной инстанции.

Слушания в лондонском Высоком суде по иску Деппа против таблоида шли с лета. О том, что актер применял к бывшей супруге физическую силу, The Sun написал в 2018 году.

Актриса обвиняет бывшего супруга, с которым она состояла в браке с 2015 по 2017 год, в «трехдневных мучениях с физическим насилием» в 2016 году. Как утверждает Херд, Депп в тот период принимал наркотики и много пил. Актер категорически отрицает все обвинения. Деппу было отказано в компенсации за якобы нанесенный его репутации ущерб.

«Истец не смог убедить в верности иска о клевете... Ответчики продемонстрировали, что то, что они опубликовали, является в основном верным. Я пришел к такому заключению, изучив детали упомянутых ответчиками 14 инцидентов, а также доводы истца», - заявил судья Эндрю Никол, рассматривавший это дело.

Напомним, в июле в поддержку актера выступили бывшие возлюбленные Деппа, актрисы Вайнона Райдер и Ванесса Паради. Они представили на рассмотрение суда письменные заявления в его защиту.

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