В стране и мире Джонни Депп проиграл дело о клевете против таблоида Анна Назайкина The Sun писал о том, что актер избивал жену. © Фото: Eric Catarina, Keystone Press Agency, Globallookpress Американский актер Джонни Депп проиграл судебный спор с таблоидом The Sun, который писал о том, что актер избивал жену Эмбер Херд. В понедельник лондонский суд вынес решение в пользу издания, отметив, что обвинения против Деппа являются правдой. Об этом говорится в обнародованном решении судебной инстанции. Слушания в лондонском Высоком суде по иску Деппа против таблоида шли с лета. О том, что актер применял к бывшей супруге физическую силу, The Sun написал в 2018 году. Актриса обвиняет бывшего супруга, с которым она состояла в браке с 2015 по 2017 год, в «трехдневных мучениях с физическим насилием» в 2016 году. Как утверждает Херд, Депп в тот период принимал наркотики и много пил. Актер категорически отрицает все обвинения. Деппу было отказано в компенсации за якобы нанесенный его репутации ущерб. «Истец не смог убедить в верности иска о клевете... Ответчики продемонстрировали, что то, что они опубликовали, является в основном верным. Я пришел к такому заключению, изучив детали упомянутых ответчиками 14 инцидентов, а также доводы истца», - заявил судья Эндрю Никол, рассматривавший это дело. Напомним, в июле в поддержку актера выступили бывшие возлюбленные Деппа, актрисы Вайнона Райдер и Ванесса Паради. Они представили на рассмотрение суда письменные заявления в его защиту.