Во власти «черной пурги»: в Норильске объявлено штормовое предупреждение
Порывы ветра достигают сорока метров в секунду, из-за чего сильнейшая метель перерастает в ураган.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
С четверга, 9 января, Норильск находится во власти сильнейшей метели, которую местные жители называют «черной пургой».
Власти региона объявили штормовое предупреждение, так как скорость ветра достигает 40 метров в секунду и буквально сбивает пешеходов с ног.
Снежная аномалия внесла коррективы в работу аэропорта - часть рейсов были отменены, на данный момент вылеты происходят с задержками.
Жителям рекомендуется по возможности не выходить на улицу.