Во власти воды: аэропорт Дубая затопило из-за дождей
Многие рейсы задерживаются, некоторые и вовсе отменены или перенаправлены из Международного аэропорта Дубая.
© Видео: M.Salahuddin, Twitter © Фото: akmartos, Twitter
Сильный циклон обрушил на Объединенные Арабские Эмираты ливни, которые затопили улицы Дубая. Город стоит в многокилометровых пробках, а в некоторые дворы можно разве что только заплыть. Не обошли подтопления и Международный аэропорт города и повлияли на его работу.
«Отсрочки рейсов, скорее всего, будут наблюдаться в течение всего дня», - говорится в сообщении аэропорта в Twitter.
Пользователи соцсетей размещают видеозаписи и фотографии, на которых видно последствия дождей.
Как сообщает паблик «Аварийный Петербург», не повезло туристам со всего мира, в том числе и россиянам. Минимум на час задержан утренний рейс EK176 в Пулково.