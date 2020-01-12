Во власти воды: аэропорт Дубая затопило из-за дождей

Сильный циклон обрушил на Объединенные Арабские Эмираты ливни, которые затопили улицы Дубая. Город стоит в многокилометровых пробках, а в некоторые дворы можно разве что только заплыть. Не обошли подтопления и Международный аэропорт города и повлияли на его работу.

© akmartos, Twitter

«Отсрочки рейсов, скорее всего, будут наблюдаться в течение всего дня», - говорится в сообщении аэропорта в Twitter.

Пользователи соцсетей размещают видеозаписи и фотографии, на которых видно последствия дождей.

© akmartos, Twitter

Как сообщает паблик «Аварийный Петербург», не повезло туристам со всего мира, в том числе и россиянам. Минимум на час задержан утренний рейс EK176 в Пулково.