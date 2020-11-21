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Борьба с коронавирусом: как российские медики проводят дезинфекцию на авиабазе Хмеймим

Виктория Ивашечкина
Алексей Алексеев
03:00 21.11.2020
Весь личный состав, от рядового до командующего, регулярно сдает ПЦР-анализ.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

За инфекционную безопасность на авиабазе Хмеймим отвечают военные медики и специалисты радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Ежедневно специальным раствором обрабатывают территорию базы и каждый автомобиль, который въезжает через КПП.
Весь личный состав, от рядового до командующего, регулярно сдает ПЦР-анализ. Особое внимание к прилетающим бортам.

Первые люди, которых видят прилетающие из России, это специалисты РХБЗ и медики. Пассажиров обрабатывают средствами дезинфекции и измеряют температуру. Только после этого можно попасть на территорию.

После того, как пассажиры спускаются по трапу, первое, что они обязаны сделать, это сдать кровь на коронавирус. Результаты теста получают мгновенно, но если возникают сомнения, то берут дополнительный анализ, который внимательно изучают в лаборатории РХБЗ.

«Уникальность этой лаборатории состоит в том, что ее строение практически полностью повторяет строение стационарных биологических лабораторий с максимальным уровнем защиты», - отметил начальник лаборатории Алексей Муравьев.

Несмотря на регулярное тестирование, на Хмеймиме действует строгий масочный режим. Кроме того, дезинфекции подлежит военная техника и территория базы.

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