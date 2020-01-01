Помпео отложил ряд международных визитов из-за ситуации в Багдаде
Новые даты взамен отмененных поездок станут известны позднее.
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Госсекретарь США Майк Помпео вынужденно перенес запланированные поездки на Украину, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за беспорядков у посольства США в Багдаде.
«Госсекретарь Помпео вынужден отложить свой визит на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за необходимости находиться в Вашингтоне и следить за ситуацией в Ираке», - цитирует РИА Новости распространенное заявление Госдепа.
Сообщается, что новые даты поездок будут известны позднее.
Напомним, сотни людей окружили здание дипмиссии США в Багдаде и закидали его камнями. Жители Ирака выразили протест против постоянных атак американской авиации на позиции местного ополчения, в результате чего гибнут десятки людей, включая мирных жителей.