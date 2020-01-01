Помпео отложил ряд международных визитов из-за ситуации в Багдаде

Напомним, сотни людей окружили здание дипмиссии США в Багдаде и закидали его камнями. Жители Ирака выразили протест против постоянных атак американской авиации на позиции местного ополчения, в результате чего гибнут десятки людей, включая мирных жителей.

«Госсекретарь Помпео вынужден отложить свой визит на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за необходимости находиться в Вашингтоне и следить за ситуацией в Ираке», - цитирует РИА Новости распространенное заявление Госдепа.

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