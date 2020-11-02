Сразу два землетрясения произошли на российском Дальнем Востоке

На востоке Камчатки в понедельник, 2 ноября, было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0. Об этом информирует Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр сейсмологической активности находился на Камчатском полуострове в 25 километрах восточнее поселка Усть-Камчатск, и залегал на глубине 11 километров.

Как, в свою очередь, передает краевой главк МЧС, в некоторых районах Усть-Камчатска и села Крутоберегово ощущались подземные толчки силой до 4-5 баллов.

«В настоящее время оперативные группы обследуют здания в поселках с целью выявить возможные разрушения в зданиях социально значимых и потенциально опасных объектов, а также в жилых домах», - приводит РИА Новости сообщение экстренного ведомства.

Согласно предварительной информации, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.

Еще одно землетрясение на территории РФ произошло в Селенжинском районе Амурской области. Его магнитуда составила 3,0. О пострадавших и разрушениях в результате этого сейсмологического события к настоящему моменту ничего не известно.