Названа предварительная причина возгорания в шахте в Коми

Вероятной причиной возгорания на шахте в Коми могло стать короткое замыкание при проведении буровых работ. Об этом заявили в пресс-службе компании ООО «Лукойл-Коми», чьим производственным подразделением является «Яреганефть».

«По предварительной информации, причиной возгорания послужило короткое замыкание в пусковом устройстве, принадлежащем подрядной организации ООО "Нефтегазмаш" (НГМ) при проведении ее сотрудниками буровых работ (строительстве скважин уклонного блока 3Т-4)», - говорится в сообщении компании, которое приводит ТАСС.

О чрезвычайном происшествии на шахте стало известно вечером в воскресенье. В тот момент под землей находились 82 горняка вместе с сотрудниками подрядных организаций.

Сотрудники компании пытались самостоятельно справиться с огнем, добавили в пресс-службе, однако после неудачной попытки было принято решение о срочной эвакуации людей на поверхность.

Сейчас работа шахты приостановлена, практически все сотрудники эвакуированы. Горноспасатели устанавливают возможное местонахождение двух шахтеров. По факту случившегося прокуратура и региональное следственного управление СК РФ проводят проверки.