ООН лишила права голоса семь государств

В Организации Объединенных Наций (ООН) приняли решение лишить семь государств права голоса за неуплату членских взносов, сообщает пресс-служба Генассамблеи.

В их числе оказались Ливан, Венесуэла, Центрально-Африканская Республика, Гамбия, Лесото, Тонга и Йемен.

Данное решение обусловлено статьей 19 Устава ООН, в которой прописано, что страна теряет право голоса в Генеральной Ассамблее, если ее долг превышает по размеру платеж за последние два года.

Однако есть и исключения: если страна-участник докажет, что просрочка произошла по не зависящим от нее обстоятельствам, то право принимать участие в голосовании в организации будет восстановлено.