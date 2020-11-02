Ученый объяснил, почему в США появились «шершни-убийцы»

Кандидат биологических наук Сергей Ижевский рассказал «Звезде», каким образом азиатские шершни могли появиться в США. Ранее АВС News сообщил, что на территории Штатов впервые обнаружили гнездо гигантских азиатских «шершней-убийц». Этот вид может быть смертельным для человека, а также представляет опасность для пчёл.

Ижевский рассказал, что шершни проявляют хищнические свойства, но при этом могут питаться частично растительной тканью. Эти насекомые нападают на пчел и тащат жертв к себе в гнезда, а затем кормят ими своих детей. Когда корма много, сказал эксперт, любое существо начинает размножаться усиленно.

Пока остается неизвестным, какие именно условия позволили азиатским шершням размножиться в США. Но в процессе размножения, напомнил ученый, бывают пики численности.

«В данном случае у шершня в Вашингтоне, я полагаю, в этом году произошло нарастание численности благодаря наличию большого количества корма. Через год - два никто не найдет этого шершня ни в Вашингтоне, ни где-то в другом месте, где ими занимаются, потому что появятся их враги. Например, птицы способны снизить численность шершней», - предположил ученый.

Кроме того, Ижевский отметил, что Вашингтон является благоприятным местом для размножения шершней, так как в городе нет небоскребов, а вместо них - частные дома, в которых масса места для организации гнезд.