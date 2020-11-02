Глава Минздрава заявил, что все средства для борьбы с COVID-19 доведены до регионов

В российские регионы доведены все средства, выделенные на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Мы внесли изменения, выпустили методические рекомендации. Они содержат исчерпывающий комплекс мер для лечения пациентов на амбулаторном этапе. Непосредственно под разработанные методические рекомендации до всех регионов Минздрав довел в субботние дни средства», - заявил Мурашко.

Мурашко добавил, что ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной. Он уточнил, что в регионах те средства, которые были доведены, освоены на перепрофилирование коек, формирование их двойного назначения и формирование амбулаторно-диагностической базы.

На данный момент в российских регионах развернуто 235 тысяч коек. Резерв коечного фонда достигает 15%, отметил министр. По словам Мурашко, основная задача, которая стоит сегодня перед властями, - это проведение комплекса мер, направленных на сдерживание распространения заболеваемости.