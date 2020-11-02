Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве после введенных ограничений

Все ограничительные меры по коронавирусу в Москве дали результаты. В настоящее время ситуация стабилизируется. Об этом заявил Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

«Это, с одной стороны, вызывает осторожный оптимизм. С другой, мы понимаем, что сами значения еще достаточно высокие, и нам требуется продолжать те меры, которые предприняты в городе», - уточнил мэр.

Он рассказал, что тестирование на наличие инфекции в столице увеличено до 100 тысяч в сутки. За неделю, добавил мэр, количество выявляемых случаев заражения в Москве уменьшилось на 1%.

«В предыдущие недели мы видели высокий рост. Количество госпитализированных москвичей превысило предыдущую неделю всего на 2%, до этого было 3%, а до этого 15%, 20% и 40%», - сказал Собянин.

Также, по словам главы города, карантинные меры для школьников, в частности, перевод старшеклассников на дистанционное обучение позволили сократить заболевание коронавирусом у подростков в Москве в два раза.

Несмотря на пандемию, экстренная и плановая помощь в больницах столицы сохранена и оказывается в полном объеме, добавил Собянин. Он выразил надежду, что в Москве начнется спад заболеваемости коронавирусом.