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Названа новая дата запуска «Союза МС-18» с полностью российским экипажем

Анна Касаткина
03:45 21.11.2020
В состав экипажа «Союз МС-18» входят космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков.
Названа новая дата запуска «Союза МС-18» с полностью российским экипажем
© Фото: pixabay

Запуск первого в истории экипажа только из российских космонавтов к Международной космической станции (МКС) на «Союз МС-18» перенесен. Он состоится 9 апреля, хотя изначально корабль должен был отправиться 1 апреля.

О том, что старт «Союз МС-18» с экипажем 65-й экспедиции на МКС намечен на 1 апреля, а приземление «Союза МС-17» с экипажем 64-й экспедиции – на 9 апреля, в сентябре говорили в «Роскосмосе».

Согласно предварительной программе МКС, разработанной РКК «Энергия», которая имеется в распоряжении РИА Новости, запуск «Союза МС-18» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур состоится 9 апреля 2021 года, посадка же «Союза МС-17» намечена на 17 апреля. В «Роскосмосе» отметили, что точные даты будут определены позднее.

В состав экипажа «Союз МС-18» вошли космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков. Ранее экипажи полностью из российских космонавтов к МКС не летали.

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