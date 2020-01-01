В Волгоградской области машина насмерть сбила семью с ребенком

Водитель иномарки в Волгоградской области сбил супругов и их 12-летнего ребенка, которые переходили дорогу в неположенном месте.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по региону, взрослые скончались на месте, сын получил травмы и был госпитализирован, о состоянии его здоровья не сообщается.

Отмечается, что инцидент произошел около 20 часов по московскому времени. 32-летняя женщина и ее 34-летний муж перебегали дорогу в 800 метрах от оборудованного пешеходного перехода.

Наезд на супружескую пару и их сына совершил водитель Volkswagen Polo. В МВД уточнили, что он был трезв, его ослепили фары встречной машины.