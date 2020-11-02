В Татарстане арестовали отчима подростка, напавшего на отдел полиции

В Татарстане Кукморский районный суд заключил под стражу отчима подростка, который в минувшую субботу напал на отдел полиции. Мужчина арестован на два месяца, до 30 декабря. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, что нападение произошло 30 октября. На территории парковки районного ОМВД участковый заметил возгорание на земле и осколки стекла. Предположительно, через ограду была брошена бутылка с горючей смесью.

Злоумышленник попытался бежать. При попытке остановить подростка он начал угрожать полицейским ножом, ранив одного из них. Сотрудники правоохранительных органов применили табельное оружие. В результате произошедшего местный житель 2004 года рождения скончался на месте от полученных ранений.

О заключении отчима подростка под стражу ходатайствовало следствие. Ранее сообщалось, что мужчина был до этого судим по обвинению в диверсии, хранении и изготовлении взрывных устройств. Он был приговорен в 2001 году к 14 годам лишения свободы, но освободился на год раньше. В 2014-м вновь получил судимость по статье 116 УК РФ и отсидел девять месяцев.