Повторные выборы президента Абхазии пройдут 22 марта 2020 года

В Абхазии центральная избирательная комиссия назначила дату повторных выборов президента в связи с тем, что предыдущие итоги были признаны Верховным судом республики незаконными.

«Решено назначить выборы на 22 марта. Практически единогласно приняли данное решение», - цитирует председателя избиркома Тамаза Гогию ТАСС.

Кандидат на пост главы государства, лидер партии «Амцахара» Алхас Квициния отказался признать результаты выборов в сентябре 2019 года и подал иск против ЦИК в Верховный суд. Однако он был отклонен, после чего Квициния направил кассационную жалобу на решение Верховного суда.

В четверг, 9 января, участники оппозиции начали акцию протеста у здания администрации президента Рауля Хаджимбы с требованием проведения новых выборов. В ответ на это глава республики заявил, что не собирается уходить в отставку, но парламент Абхазии все же проголосовал за его отставку в целях нормализации обстановки в стране.