Как распознать первые признаки заболевания почек: советы врачей

Зарубежные врачи рассказали о трех ранних признаках, свидетельствующих о заболевании почек. Эти проблемы могут развиваться бессимптомно, из-за чего переходят в хроническое состояние.

Одним из главных признаков болезни является почечное давление, указывающее на ухудшение состояния стенок сосудов. Его чрезмерное снижение или повышение означают наличие патологии.

Еще одними признаками, указывающими на проблемы с почками, являются зуд и сухость кожи. Они появляются из-за того, что в организме накапливается большое количество фосфора, или после отравления продуктами обмена веществ.

Также на опасность указывают усталость, треморы, бессонница и затрудненное дыхание, сообщает издание Bright Side.