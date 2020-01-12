В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за ветра и гололедицы
По данным метеорологов, потенциально опасная погода продержится до 14 января.
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На территории Москвы и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Согласно данным прогностической карты для Центрального федерального округа, степень интенсивности опасных явлений желтый - погода потенциально опасна.
Предупреждение действует до вторника, 14 января.
Уточняется, что из-за ветра оно продлится до 13.00 (мск), из-за гололедицы - до полуночи.