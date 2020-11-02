В стране и мире СК опроверг слухи о задержании убийц «колбасного короля» Иван Линдеманн По предварительным данным, нападавшие вымогали у бизнесмена деньги. © Видео: СК РФ © Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press В Следственном комитете опровергли сообщения СМИ о том, что убийцы «колбасного короля» Владимир Маругова были задержаны. «Не соответствует действительности данная информация», - заявила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий. Ранее она, не уточняя имен, рассказала, что в подмосковной Истре из арбалета был застрелен мужчина. Его сожительнице удалось сбежать и вызвать полицию. По предварительным данным, нападавшие вымогали у бизнесмена деньги. По информации СМИ, застреленным оказался владелец нескольких колбасных заводов Владимир Маругов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика