В Кремле оценили «скачки» курса доллара и евро

В России удается поддерживать макроэкономическую стабильность, несмотря на то что психологические отметки курса рубля пробиваются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он сказал, что импортозамещение позволяет меньше влиять на динамику цен в России.

«Вы знаете, что в нашей стране все-таки абсолютное подавляющее большинство наших сограждан получает свои доходы именно в рублях. По мере того, как также мы сокращаем зависимость от импорта, соответственно, эта волатильность, она все меньше и меньше влияет на динамику изменения цен», - уточнил Песков.

Также он сказал, что Владимир Путин держит макроэкономическую ситуацию в России на постоянном контроле.

Напомним, в понедельник, 2 ноября, на открытии торгов курс доллара подскочил выше 80 рублей впервые с 30 марта, а евро превысило 93 рубля впервые с 2014 года. По данным на 13.13 мск, европейская валюта торгуется на отметке 93,66 рубля, американская - 80,41.