Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 73 человек

Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 73 человек. С таким заявлением выступило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

Ранее там сообщали о 69 погибших и 949 пострадавших в результате мощных подземных толчков.

«По последним данным, в результате землетрясения погибли 73 человека, пострадал 961», - приводит РИА Новости текст сообщения.

Трагедия произошла в минувшую пятницу на западе Турции. Землетрясение магнитудой 6,6 сотрясло провинцию Измир. Эпицентр стихии находился в Эгейском море близ города Сеферихисар, поэтому толчки ощутили и жители близлежайших греческих островов.

В наиболее пострадавшем от землетрясения Измире обрушились около 20 зданий. Кроме того, подземные толчки спровоцировали небольшое цунами, которое затопило прибрежные улицы в Сеферихисаре.