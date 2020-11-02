Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 73 человек
Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 73 человек. С таким заявлением выступило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.
Ранее там сообщали о 69 погибших и 949 пострадавших в результате мощных подземных толчков.
«По последним данным, в результате землетрясения погибли 73 человека, пострадал 961», - приводит РИА Новости текст сообщения.
Трагедия произошла в минувшую пятницу на западе Турции. Землетрясение магнитудой 6,6 сотрясло провинцию Измир. Эпицентр стихии находился в Эгейском море близ города Сеферихисар, поэтому толчки ощутили и жители близлежайших греческих островов.
В наиболее пострадавшем от землетрясения Измире обрушились около 20 зданий. Кроме того, подземные толчки спровоцировали небольшое цунами, которое затопило прибрежные улицы в Сеферихисаре.