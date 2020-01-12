В Общественной палате поддержали введение «зачетов» в школьных аттестатах

Общественная Палата России поддержала инициативу министра просвещения Ольги Васильевой ставить «зачет - незачет» в школьных аттестатах по музыке, изобразительному искусству и физкультуре, заявила глава комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.

По ее словам, обращения родителей с жалобами на оценки по этим предметам поступают очень часто, так как многие дети «из-за неумения рисовать или отсутствия слуха попадают в разряд неуспевающих».

«Но если нет способностей, то как можно снижать до минимума оценку? Очень хочется, чтобы это предложение как можно скорее было воплощено в жизнь», - сказала Гурцкая в комментарии РИА Новости.

О том, что Министерство просвещения готовит новые правила выдачи документа, стало известно накануне.