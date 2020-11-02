Ученые назвали «срок годности» антител к COVID-19
В исследовании приняли участие более 30 тысяч человек, перенесших коронавирусную инфекцию.
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Ученые Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай в Нью-Йорке выяснили, что уровень антител к коронавирусной инфекции сохраняется в среднем в течении пяти месяцев.
Соответствующая научная работа опубликована в журнале Science. Такой период сохранения антител возможен, если пациент переболел COVID-19 в легкой или умеренной форме.
Антитела, по словам ученых-вирусологов, помогают предотвратить повторное инфицирование или способствуют более легкому течению болезни.