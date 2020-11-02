В стране и мире Коронавирус Ученые назвали «срок годности» антител к COVID-19 Ян Брацкий В исследовании приняли участие более 30 тысяч человек, перенесших коронавирусную инфекцию. © Фото: pixabay.com Ученые Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай в Нью-Йорке выяснили, что уровень антител к коронавирусной инфекции сохраняется в среднем в течении пяти месяцев. Соответствующая научная работа опубликована в журнале Science. Такой период сохранения антител возможен, если пациент переболел COVID-19 в легкой или умеренной форме. Антитела, по словам ученых-вирусологов, помогают предотвратить повторное инфицирование или способствуют более легкому течению болезни. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика