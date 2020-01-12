В Дамаске обсуждают открытие филиала МГУ

Открытие филиала МГУ имени Ломоносова обсуждается в сирийском Дамаске, подготовку в нем собираются вести по естественным наукам. Об этом рассказал ректор учебного заведения Виктор Садовничий.

«Я думаю, что это (обучение студентов - прим. ред.) естественные науки, конечно, математика. Там и традиции хорошие в стране математические», - приводит его слова ТАСС.

Садовничий добавил, что в настоящее время открытие филиала в столице Сирии находится на стадии обсуждения.

Газета «Известия», ссылаясь на председателя Императорского православного палестинского общества Сергея Степашина, сообщила, что в Дамаске, возможно, появится филиал российского высшего учебного заведения и возможно, что это будет филиал МГУ. Как заявил Степашин, площадка для строительства вуза была предоставлена лично президентом Сирии Башаром Асадом.