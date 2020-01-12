Специалист рассказал о продуктах, провоцирующих онкологию и заболевания сердца

Для того, чтобы снизить риск появления онкологии и заболеваний сердечно-сосудистой системы, рекомендуется уменьшить употребление продуктов с высоким содержанием сахара, заявил египетский кардиолог Джамала Шаабан.

По его словам, излишнее употребление сладостей является частой причиной закупорки коронарных артерий и приводит к лишнему весу.

«Раковые клетки имеют повышенный аппетит к сахару, из-за чего создают воспалительные состояния, которые могут привести к нарушению работы сердца» - пояснил Шаабан.

В список продуктов, употребление которых необходимо ограничить, попали десерты с большим содержанием сахара и рафинированных углеводов, сухофрукты, консервированные в сиропе фрукты, а также продукты с низким содержанием жира, в которые производители зачастую добавляют подсластители.