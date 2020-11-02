В России вводят новый порядок перерегистрации цен на жизненно необходимые лекарства

Правительство РФ вводит новый порядок перерегистрации цен на жизненно необходимые лекарства с учетом интересов граждан и производителей. Об этом в понедельник, 2 ноября, на совещании с вице-премьерами заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Мишустин отметил, что в последнее время в регионах наблюдается ситуация, когда в аптеках нет некоторых лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов. Премьер-министр заявил, что подобная ситуация недопустима.

Мишустин сообщил, что правительством подготовлено постановление, которое вводит особенности регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие препараты. Это сделано для того, чтобы предоставить людям как можно более широкий доступ к необходимым лекарствам. Цена на подобные препараты не должна завышаться. Но при этом и производители не должны работать в убыток, отметил Мишустин.

«Действующий механизм перерегистрации цен не позволяет проводить их индексацию, в результате производство останавливается, поставки прекращаются. Важно обеспечить сбалансированный подход», - пояснил глава кабмина.

Мишустин уточнил: Федеральная антимонопольная служба будет следить за тем, что если за рубежом цены на препарат начнут дешеветь, то и в России стоимость должна снижаться.